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ДЕНЬГИ

На счетах украинских больниц накопилось более 10 млрд грн – Минфин Украины

На 1 октября остатки средств на счетах учреждений здравоохранения составили более 10 млрд гривен. У четырех больниц остатки превышали 100 млн грн. Это может говорить о неэффективном использовании денег, заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

У четырех медучреждений Украины остатки на счетах превышали 100 млн грн
У четырех медучреждений Украины остатки на счетах превышали 100 млн грн
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составили более 10 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, пишет пресс-служба Минфина.

По словам замминистра, это может свидетельствовать о неэффективном использовании клиниками бюджетных средств.

У четырех медучреждений остатки на счетах превышали 100 млн грн:

  • Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – 144,3 млн грн;
  • Городская клиническая больница № 4 Днепра – 134,5 млн грн; 
  • Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области – 122,8 млн грн;
  • Северодонецкая городская многопрофильная больница – 105,7 млн грн.

В 14 учреждениях остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. Сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948 млн 280 тыс. грн, сообщили в Минфине.

Почти половина учреждений здравоохранения (1012) имела остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. Общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 3 млн 795 тыс. 700 грн.

Минфин призвал медучреждения использовать выделенные деньги максимально эффективно.

"Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере здравоохранения, чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривну средств налогоплательщиков", – отметил Ермоличев.

В Минфине сообщили, что Министерство здравоохранения не использует средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года, речь идет о 20,9 млрд грн.

Инфографика: mof.gov.ua
Инфографика: mof.gov.ua

С 1 сентября медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от НСЗУ дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам. Зарплаты врачей были повышены на 70%, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием – на 50%, младших медицинских сестер – на 25%, подчеркнули в службе здоровья.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 млрд грн.

30 ноября в Национальной службе здоровья Украины сообщили о том, что есть случаи, когда выплаты заведениям выросли в пять раз, а зарплаты медиков остались на уровне ниже среднего для этого региона. В НСЗУ отметили, что медучреждения держат на депозите значительные суммы, тогда как работники и дальше получают невысокие зарплаты.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, бюджет, Министерство финансов, больница, выплаты, финансирование, здравоохранение, Минфин
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