"Лечить – не синоним давать лекарства". Комаровский объяснил, что делать при вирусной инфекции. Видео
При вирусной пневмонии использование антибиотиков не улучшит состояние больного. Об этом украинский врач Евгений Комаровский заявил в ролике, который он разместил 19 ноября на своем YouTube-канале. По его словам, вирусную инфекцию лечат препаратами, количество которых крайне ограничено. Комаровский рассказал, что следует делать. "Лечить – это не синоним давать лекарства", – подчеркнул он.
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