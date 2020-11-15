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Комаровский: Мама звонит из Германии: "Ездила сегодня во Францию за сметаной". Я говорю: "Ты могла представить, что будешь ездить на старости лет во Францию за сметаной?"

Педиатр Евгений Комаровский рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что здоровье родителей было неважное и в Украине он ничем не мог помочь отцу и матери.

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Комаровский: Я прекрасно понимал, что чем быстрее они уедут, тем мне будет спокойнее
Комаровский: Я прекрасно понимал, что чем быстрее они уедут, тем мне будет спокойнее
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что хотел отъезда родителей в Германию, они уехали из Харькова в конце 1990-х.

"Поэтому я прекрасно понимал, что чем быстрее они уедут, тем мне будет спокойнее. То есть вот это для меня было очень и очень важно. Вот опять-таки мне не нравилось их состояние здоровья – помочь им здесь я реально не очень мог. Но тем не менее я вам честно скажу, когда они уехали, они уехали в Германию и жили в Саарбрюккене. Саарбрюккен – это такой замечательный город, практически на границе с Францией. И совершенно потрясающая ситуация, когда мама мне звонит и говорит: "Я сегодня ездила во Францию за сметаной"… (Смеется.) Это потрясающе. Просто я говорю: "Мать, ты могла вообще представить себе, что ты будешь ездить на старости лет во Францию за сметаной?" Она говорит: "Да, не могла". Я ей говорю: "А чего ты туда ездила? Она там что, дешевле?" Она мне: "Тю, "дешевле"… Она там вкуснее. Вкуснее", – отметил педиатр.

По его словам, когда мать приехала в Харьков после трех лет жизни в Германии, ее удивляли плохие дороги.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Германия, Украина, Харьков, Франция, старость, Евгений Комаровский, родители
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