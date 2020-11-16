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Доктор Комаровский: Людям, которые ведут Instagram главы государства, не хватает ума разместить фото так, чтобы голова Зеленского была целая, а не пополам разрезанная

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президента окружают люди без образования и интеллекта.

 
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Комаровский: Вот ты смотришь ленту президента: из трех фотографий на двух у него пополам обрезана голова
Комаровский: Вот ты смотришь ленту президента: из трех фотографий на двух у него пополам обрезана голова
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона врач-педиатр Евгений Комаровский обратил внимание на то, как ведут аккаунт президента Украины Владимира Зеленского в Instagram. 

Он заявил, что вокруг президента "шантрапа бегает".

"Люди без образования, без интеллекта, которые вообще ни хрена не понимают в элементарных… Хочешь, я тебе – потрясающий пример? Я недавно открыл Instagram президента. Это единственный человек в Украине, у кого больше, чем у меня, подписчиков. Меня это волнует. [У Зеленского], по-моему, 9,5 млн [подписчиков]. Ну, все-таки президент. И вот я открываю этот Instagram и вижу – можете, кстати, посмотреть, у кого рядом телефон… Вот ты смотришь ленту президента: из трех фотографий президента на двух у него пополам обрезана голова. То есть люди, которые ведут Instagram главы государства, – у них не хватает ума разместить фотографию в ленте Instagram, чтобы там была у президента голова целая, а не пополам разрезанная", – сказал доктор.

Скриншот: zelenskiy_official / Instagram
Скриншот: zelenskiy_official / Instagram

Комаровский отметил, что специалистов в международных отношениях трудно найти "вне всякого сомнения". 

"Но найти специалиста, который в Instagram разбирается, – я вам 18-летних детей понахожу, которые сделают страничку президента ути-ути-пути. И так все! Так все!" – возмутился он. 

Доктор Комаровский: Если бы я был президентом и в Instagram первой леди писали то, что пишут Зеленской, я бы рыл землю, но этих мерзавцев удавил бы. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который Киевский международный институт социологии провел в октябре 2020 года, Зеленский опять выиграл бы выборы, если бы они состоялись в ближайшее время: его готовы поддержать 33,3% респондентов, а Порошенко – 17,3%.

Теги: Евгений Комаровский, Instagram, Владимир Зеленский, президент
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