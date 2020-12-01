"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца

Украинский педиатр Евгений Комаровский позировал на фоне портрета.

Комаровский: Портрет с котом на фоне портрета без кота... Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский в Instagram обнародовал фото с рыжим котом на руках.

"Портрет с котом на фоне портрета без кота..." – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Подписчики отреагировали на фото.

"Вы чем-то даже похожи с котиком", – отметила zotishna.

"Невероятное сходство", – написала yuliarozenblit.

Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.