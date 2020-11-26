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26 ноября, 2020
 
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Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой

Украинский педиатр Евгений Комаровский показал, как отпраздновал день рождения младшего внука.

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Комаровский родился в 1960 году в Харькове
Комаровский родился в 1960 году в Харькове
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 25 ноября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с двумя внуками и внучкой.

"А мы тут веселой компанией празднуем день рождения моего младшего внука!" – подписал он снимок.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988).

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

В апреле 2020 года Комаровский поделился с подписчиками совместным фото с семилетним внуком, а 27 сентября разместил в сети фотографию внучки

Теги: Евгений Комаровский, дети, семья, педиатр
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