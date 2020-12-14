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Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка до конца декабря – Минфин

12 декабря Всемирный банк утвердил выделение Украине $300 млн кредита, получение которого, по оценкам банка, позволит предотвратить попадание за черту бедности 1 млн украинцев. 14 декабря Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение, в результате чего страна рассчитывает получить первую часть кредита до конца года.

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Всемирный банк выделит Украине кредит для предотвращения бедности населения
Всемирный банк выделит Украине кредит для предотвращения бедности населения
Фото: ЕРА

14 декабря между Украиной и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства финансов. 

Подписание документа позволит Украине получить $300 млн кредита от Всемирного банка, из которых $170 млн – до конца года. 

По итогам подписания соглашения министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что получение Украиной второго дополнительного финансирования является логическим завершением года. 

"Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель – это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", – сказал он. 

Выделение Украине $300 млн Всемирный банк утвердил 12 декабря. По оценкам банка, это позволит предотвратить попадание за черту бедности 1 млн украинцев.

Это второй пакет помощи Украине в рамках дополнительного финансирования, получение первого кредита – на $150 млн – согласовали весной. Вся программа рассчитана на $750 млн, сообщили в Минфине.

Теги: Украина, Всемирный банк, кредиты, финансы, финансирование, Сергей Марченко, МБРР, соглашение, Минфин
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