В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой

Среди сервисов Google, где был зафиксирован сбой, – Gmail, Classroom, Google Drive, а также документы, карты, встречи и календарь.

Проблемы с доступом к YouTube зафиксированы практически во всех странах Европы Фото: depositphotos.com

В работе YouTube и сервисов Google 14 декабря произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и соцсетей.

Согласно информации ресурса, проблемы с доступом к YouTube зафиксированы практически во всех странах Европы, в том числе и в Украине, а также в США, Австралии, Японии и ряде других стран.

Команда YouTube, который принадлежит Google, сообщила в Twitter, что знает о проблеме и пытается ее решить.

Среди сервисов Google, где был зафиксирован сбой, – Gmail, Classroom, Google Drive, а также документы, карты, встречи и календарь. Поиск Google при этом работает в обычном режиме.

Самые большие проблемы с доступом к этим сервисам – в Лондоне, Париже, Берлине, Мадриде, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Сейчас ресурсы начинают возобновлять свою работу, однако она остается нестабильной.