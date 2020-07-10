В работе приложений Apple произошел сбой по всему миру

В мобильных приложениях TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber и других наблюдались проблемы с работой.

Пользователи публикуют сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad Фото: EPA

В операционной системе iOS по всему миру наблюдались проблемы в работе приложений. Об этом 10 июля сообщает The Verge.

Проблемы, в частности, коснулись TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber и других, сообщает издание.

Пользователи публикуют сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad. о глобальном сбое свидетельствует информация на сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сообщается, что сбой произошел около 14 часов дня.

Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa — Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020

В Facebook сообщили, что знают о неполадках.

"Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему", – говорится в сообщении компании.

По предварительным данным, проблема возникла из-за сбоя Facebook SDK (Software Development Kit). Этот инструмент позволяет собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook. В итоге разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей.

SDK позволяет легко интегрировать веб-сайт или приложение с Facebook. Это, в частности, дает возможность пользователям залогиниться через профиль в Facebook.