В работе приложений Apple произошел сбой по всему миру

В операционной системе iOS по всему миру наблюдались проблемы в работе приложений. Об этом 10 июля сообщает The Verge.
Проблемы, в частности, коснулись TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber и других, сообщает издание.
Пользователи публикуют сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad. о глобальном сбое свидетельствует информация на сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сообщается, что сбой произошел около 14 часов дня.
Is anyone else having issues opening...any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020
В Facebook сообщили, что знают о неполадках.
"Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему", – говорится в сообщении компании.
По предварительным данным, проблема возникла из-за сбоя Facebook SDK (Software Development Kit). Этот инструмент позволяет собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook. В итоге разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей.
SDK позволяет легко интегрировать веб-сайт или приложение с Facebook. Это, в частности, дает возможность пользователям залогиниться через профиль в Facebook.