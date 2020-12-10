В Facebook и Instagram возник глобальный сбой в работе

От сбоя в работе Facebook и его мессенджера, а также Instagram пострадали преимущественно пользователи из европейских стран.

10 декабря в социальных сетях Facebook и Instagram возникли проблемы с работой в ряде стран, преимущественно в Европе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Жалоб на функционирование Facebook за два последние часа поступило примерно в 20 раз больше, чем обычно.

Сбой соцсети коснулся преимущественно Польши, Бельгии, Великобритании, Эстонии и Дании, сложности есть и в других странах Европы.

Скриншот: downdetector.com

Еще больше жалоб поступает на работу Instagram. Географически они коснулись прежде всего Австралии, Индии, Малайзии и почти всех стран Европы.

Скриншот: downdetector.com

DownDetector также информирует о сбоях в мессенджере Facebook. Число жалоб выросло более чем на порядок за четыре часа. Среди наиболее пострадавших – пользователи в Австралии, Индонезии, Японии и странах Западной и Центральной Европы.

Скриншот: downdetector.com

В Украине больших проблем с указанными соцсетями, согласно этому сервису, нет.