В Facebook и Instagram возник глобальный сбой в работе

10 декабря в социальных сетях Facebook и Instagram возникли проблемы с работой в ряде стран, преимущественно в Европе. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Жалоб на функционирование Facebook за два последние часа поступило примерно в 20 раз больше, чем обычно.
Сбой соцсети коснулся преимущественно Польши, Бельгии, Великобритании, Эстонии и Дании, сложности есть и в других странах Европы.
Еще больше жалоб поступает на работу Instagram. Географически они коснулись прежде всего Австралии, Индии, Малайзии и почти всех стран Европы.
DownDetector также информирует о сбоях в мессенджере Facebook. Число жалоб выросло более чем на порядок за четыре часа. Среди наиболее пострадавших – пользователи в Австралии, Индонезии, Японии и странах Западной и Центральной Европы.
В Украине больших проблем с указанными соцсетями, согласно этому сервису, нет.