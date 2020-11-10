В Украине сбой в Telegram был зафиксирован в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и других городах.

О причинах сбоя работы приложения не сообщается Фото: depositphotos.com

10 ноября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и соцсетей.

Согласно информации на портале, с проблемами столкнулись, в частности, пользователи приложения из Великобритании, Германии, Италии, Украины, Беларуси и России.

В Украине сбой в Telegram был зафиксирован в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и других городах.

О причинах сбоя не сообщается.

Скриншот: downdetector.com

Предыдущий раз массовый сбой в работе Telegram произошел 4 октября.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте", россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.