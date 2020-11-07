Госналоговая служба Украины запустила сервис отслеживания оплаты налогов через Telegram и Viber

В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что через мессенджеры Telegram и Viber можно получать информацию о регистрационных и учетных данных, а также о сроках предоставления отчетности и уплаты налогов.

Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис InfoTAX, в котором через мессенджеры Telegram и Viber налогоплательщики, в частности, могут получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

В ГНС отметили, что через указанные мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных, а также о сроках предоставления отчетности и уплаты налогов.

Следующий этап сервиса стартует с января 2021 года, запланированы следующие возможности:

предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога;

переход к уплате налогов в "два клика";

оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.

В ведомстве пояснили, что для доступа к сервису необходимо в мессенджере найти InfoTAX, перейти по ссылке в электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса.