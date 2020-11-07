Водитель, сбивший людей на "островке безопасности" в Харькове, был ранее выпущен из СИЗО под залог – Telegram-каналы

По данным Telegram-канала ВЕХА, за рулем Volkswagen, сбившего трех людей на островке безопасности в Харькове, находился араб. Telegram-канал "Харьков NOW" уточняет, что за рулем был гражданин Йемена.

Водителем автомобиля Volkswagen, который 7 ноября сбил трех человек на "островке безопасности" в центральной части Харькова, был подозреваемый в уголовном деле, которого выпустили из СИЗО под залог. Об этом информирует Telegram-канала ВЕХА.

"За рулем был араб, у него сейчас в суде дело по [ст.] 296 УКУ (хулиганка группой лиц), выпущен из СИЗО под залог в 100 тыс. [грн]. Хулиганка за то, что махал ножом и кого-то даже порезал", – говорится в сообщении.

Канал опубликовал видео, на котором якобы виновник ДТП, и отметил, что с ним были "друзья, у которых также хватает уголовных дел".

Водителя Volkswagen забрала "скорая", утверждает ВЕХА.

Telegram-канал "Харьков NOW" уточняет, что речь идет о гражданине Йемена, которого в июне задержала полиция за поножовщину в том же районе, где произошло ДТП.

"4 июня 2020 года 25-летний нигде не работающий гражданин Йемена около 23.00 возле метро "Научная" напал с ножом на девушку и нанес ей несколько ударов в район грудной клетки. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и определил сумму залога в размере 105,1 тыс. грн", – рассказал канал.

7 ноября на проспекте Науки в Харькове Volkswagen сбил трех из четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". По данным полиции, в тяжелом состоянии госпитализированы 48-летний мужчина, девятилетний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет. ДТП случилось во время обгона иномаркой других автомобилей.