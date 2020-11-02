В Черниговской области произошло ДТП с участием прокурора. Два человека погибли – ГБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, он стал участником аварии рядом с пгт Березна.

По предварительной информации, прокурор на автомобиле Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ Фото: dbr.gov.ua

2 ноября в районе пгт Березна Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Госбюро расследований задержало руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, который стал участником аварии.

По предварительной информации, примерно в 9.20 прокурор, находившийся за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗ скончались на месте.

Следователи ГБР задержали правохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

ГБР готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина прокурора будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.