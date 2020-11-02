Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе Киевской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы

Суд избрал для виновника ДТП в Киевской области, в котором погибли четыре человека, максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

Виновника ДТП на Столичном шоссе в Киевской области, в котором погибла семья из четырех человек, суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Об этом 2 ноября проинформировала в Facebook Киевская городская прокуратура.

"Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе приговорен к 10 годам лишения свободы. ...Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренного санкцией статьи [Уголовного кодекса Украины], а также лишил права управлять транспортным средством сроком на три года", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд также "в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда".

Свою вину обвиняемый признал полностью.

Авария произошла 12 июля в пяти километрах от Киева. Mercedes под управлением подозреваемого выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии также находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" показал, что в крови водителя Mercedes было 1,37 промилле алкоголя. Согласно результатам экспертиз, он также был под воздействием наркотиков.

Виновника аварии зовут Антон Желепа. В 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погибла женщина.

14 июля Шевченковский райсуд Киева арестовал Желепу без возможности внесения залога. Задержанный тогда признал вину и отказался от адвоката.