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Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе Киевской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы

Суд избрал для виновника ДТП в Киевской области, в котором погибли четыре человека, максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины.

ДТП произошло 12 июля
ДТП произошло 12 июля
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Виновника ДТП на Столичном шоссе в Киевской области, в котором погибла семья из четырех человек, суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Об этом 2 ноября проинформировала в Facebook Киевская городская прокуратура.

"Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе приговорен к 10 годам лишения свободы. ...Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренного санкцией статьи [Уголовного кодекса Украины], а также лишил права управлять транспортным средством сроком на три года", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что суд также "в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда".

Свою вину обвиняемый признал полностью.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3934070669937599

Авария произошла 12 июля в пяти километрах от Киева. Mercedes под управлением подозреваемого выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии также находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" показал, что в крови водителя Mercedes было 1,37 промилле алкоголя. Согласно результатам экспертиз, он также был под воздействием наркотиков.

Виновника аварии зовут Антон Желепа. В 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погибла женщина.

14 июля Шевченковский райсуд Киева арестовал Желепу без возможности внесения залога. Задержанный тогда признал вину и отказался от адвоката.

Теги: ДТП, прокуратура, авария, наркотики, алкоголь, Киевская область, экспертиза, семья, погибшие, Mercedes, суд, Антон Желепа
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