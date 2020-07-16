Геращенко: Мальчику, который выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, стало лучше, угрозы его жизни нет

Сейчас мальчик находится на лечении в киевской детской больнице "Охматдет" Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

12-летний мальчик, который выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, стал чувствовать себя лучше. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, угрозы жизни ребенка на данный момент нет. Сейчас он находится на лечении в киевской детской больнице "Охматдет".

Также Геращенко уточнил, что у мальчика есть родственники, которые смогут о нем позаботиться.

По предварительным данным полиции, 12 июля водитель автомобиля Mercedes-Benz Антон Желепа вначале столкнулся с одним автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья Цуркановых – родители и трое детей.

На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. Третий ребенок в возрасте 12 лет был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция сообщила Желепе о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал, что в момент аварии у Желепы не было при себе водительских прав, а владелица автомобиля Mercedes-Benz ML заявила о незаконном завладении ее автомобилем.

Прокурор Дарья Милюкова сообщила, что Желепа неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В частности, в 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погиб человек. Кроме того, он семь раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

14 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Желепу на два месяца без возможности внесения залога. Задержанный признал вину и отказался от адвоката.