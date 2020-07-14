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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд арестовал участника смертельного ДТП в Киеве. Он признал вину и отказался от адвоката

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога Антону Желепе – участнику смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в котором погибла семья из четырех человек.

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Желепе грозит до 10 лет лишения свободы
Желепе грозит до 10 лет лишения свободы
Скриншот: УНН - Українські Національні Новини / Facebook

14 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога Антона Желепу – участника смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Мера пресечения будет действовать до 9 сентября.

Во время заседания следственный судья Евгений Сидоров сообщил, что Желепа отказался от услуг бесплатного адвоката, и уточнил у подозреваемого, почему.

"[Это связано] со сложившейся ситуацией. Что защищать? Оно не вернет ничего", – ответил Желепа.

Он также признал свою вину. На соответствующий вопрос судьи подозреваемый ответил: "Да". 

Прокурор Дарья Милюкова на заседании сообщила, что Желепа неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В частности, в 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погиб человек. Кроме того, он семь раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Желепа рассказал, что родился в РФ, имеет гражданство Украины, зарегистрирован в Киеве. Он женат и имеет трех детей. 

По предварительным данным полиции, 12 июля водитель автомобиля Mercedes-Benz Желепа вначале столкнулся с одним автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья Цуркановых – родители и трое детей. 

На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в тяжелом состоянии находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения

Полиция сообщила Желепе о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал, что в момент аварии у Желепы не было при себе водительских прав, а владелица автомобиля Mercedes-Benz ML заявила о незаконном завладении ее автомобилем. 

Теги: ДТП, авария, арест, суд, Антон Желепа
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