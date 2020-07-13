Участник смертельного ДТП на Столичном шоссе был без прав, владелица Mercedes заявила о незаконном завладении ее авто – МВД

Суд будут просить избрать жителю Киева, который был участником смертельной ДТП на Столичном шоссе 12 июля, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В аварии погибло четыре члена одной семьи.

У жителя Киева, которого задержали после смертельного ДТП на Столичном шоссе, в момент аварии не было при себе водительских прав, сообщил в Facebook 13 июля директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Правонарушитель (кроме того, что был пьян во время ДТП) вообще не имел при себе водительских прав. Владелица автомобиля Mercedes-Benz ML заявила о незаконном завладении ее автомобилем. Так ли это было на самом деле – будет выяснять следствие", – отметил Шевченко.

Он сообщил, что подозреваемый – Антон Ж. – был неоднократно судим. Полиция сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Шевченко рассказал, что суд будут просить избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По предварительным данным полиции, 12 июля водитель автомобиля Mercedes-Benz вначале столкнулся с одним автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья Цуркановых – родители и трое детей.

На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в стабильно тяжелом состоянии тнаходится третий ребенок – 12-летний мальчик.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Тест на "Драгере" показал, что в крови водителя Mercedes было 1,37 промилле алкоголя.

По информации СМИ, виновника аварии зовут Антон Желепа. В 2010 году он уже был осужден за совершение ДТП, в котором погибла женщина.