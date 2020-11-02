В суд направили дело об убийстве семи человек в Житомирской области

Подозреваемому в расстреле семи человек в Житомирской области в мае этого года Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

Захаренко расстрелял семерых человек, в числе которых были три нацгвардейца и один волонтер Фото: mvs.gov.ua

31 октября правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя Попельнянского района, который, по версии следствия, убил семерых человек и покушался еще на одного. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области произошла стрельба.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что компания приехала отдыхать из Киева и распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать, на берегу осталось три человека, включая арендатора пруда Анатолия Захаренко. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Погибли семь человек, один выжил (услышав стрельбу, он убежал в лес и вызвал полицию).

Среди погибших были бывшие и действующие военнослужащие, в том числе три бойца Национальной гвардии, а также волонтер.

Полиция начала уголовное производство, арендатору сообщили о подозрении и арестовали.

Подозреваемый заявил, что его действия были самозащитой, якобы перед началом конфликта кто-то из гостей в него выстрелил. "Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь", – сказал Захаренко.

"В ходе досудебного расследования, которое проводилось следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры области были собраны доказательства, на основании которых сформировано обвинения относительно 58-летнего мужчины, арендатора пруда, где и происходили события", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжалось в течение пяти месяцев, в его ходе было проведено более сотни судебных экспертиз. По их результатам, в том числе, установлено, что в крови обвиняемого алкоголя не было. Он осознавал значение своих действий и был вменяем.

Захаренко обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч .2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.