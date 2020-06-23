Эксперты признали вменяемым мужчину, который застрелил семь человек в Житомирской области

"В рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", – заявил начальник облуправления полиции Юрий Олейник.

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