Вице-премьер России попал в ДТП. Он госпитализирован

В Москве произошло столкновение автомобилей, в одном из них находился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Об этом 6 ноября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Андрея Матвеева.

По словам Матвеева, Оверчук госпитализирован.

По предварительным данным, ДТП произошло около 20.30 по московскому времени (19.30 по Киеву).

В Telegram-канале "112" сообщили, что в аварии пострадали три человека, один – зажат в машине.

По информации канала, одна из машин принадлежит аппарату правительства. Оверчук ездит на этом авто с 21 января 2020 года, добавили в сообщении.

Видео и фото ДТП с участием правительственного автомобиля BMW, а также "Таврии" и Nissan опубликованы в Telgram-каналах Baza и Mash.