В Харькове иномарка сбила людей на "островке безопасности", среди госпитализированных ребенок – полиция

По данным полиции, водитель Volkswagen, который в Харькове сбил трех пешеходов, не справился с управлением автомобиля.

7 ноября на проспекте Науки в центральной части Харькова автомобиль Volkswagen сбил трех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности". Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

"По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

На видео ДТП, которое опубликовано Telegram-каналом ВЕХА, зафиксировано, что иномарка зацепила четырех людей, которые стояли на "островке безопасности", при обгоне другого автомобиля.

Агентству УНН в полиции сообщили, что пострадавшие – в тяжелом состоянии.