В Польше в ДТП погибли две гражданки Украины. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.
Авария произошла 30 октября в населенном пункте Старый Нацпольск.
Грузовик DAF, которым управлял 64-летний гражданин Украины, чтобы избежать столкновения, повернул налево и выехал на встречную полосу. Он врезался в авто перед ним, а затем столкнулся с Ford Transit, который ехал навстречу.
Все четыре человека, которые ехали в Ford Transit, погибли. Среди них – две украинки 43 и 48 лет. Водитель грузовика DAF госпитализирован.
Дорога на несколько часов была перекрыта из-за аварии.