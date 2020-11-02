В результате аварии в Польше погибло четыре человека. Водитель грузовика, который допустил столкновение, госпитализирован.

Дорога из-за ДТП на несколько часов была перекрыта, сообщили в полиции Фото: Policja Mazowsze / Facebook

В Польше в ДТП погибли две гражданки Украины. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Авария произошла 30 октября в населенном пункте Старый Нацпольск.

Грузовик DAF, которым управлял 64-летний гражданин Украины, чтобы избежать столкновения, повернул налево и выехал на встречную полосу. Он врезался в авто перед ним, а затем столкнулся с Ford Transit, который ехал навстречу.

Все четыре человека, которые ехали в Ford Transit, погибли. Среди них – две украинки 43 и 48 лет. Водитель грузовика DAF госпитализирован.

Дорога на несколько часов была перекрыта из-за аварии.