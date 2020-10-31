ДТП с двумя погибшими в центре Киева. Водителю Land Rover сообщили о подозрении

Подозреваемый в совершении ДТП на Майдане Незалежности, в результате которого погибли два человека, сейчас находится в больнице под охраной, заявили в прокуратуре Киева.

Подозреваемому в совершении ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого погибли два человека, сообщили о подозрении. Об этом 31 октября проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и доставлен в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сказано в сообщении.

Авария, в результате которой погибли два человека и пострадали еще четверо, произошла 30 октября. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что задержан Юрий Н. 1954 года рождения. Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. По информации СМИ, подозреваемый – бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Назаренко.