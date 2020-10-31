За рулем Land Rover, который сбил пешеходов в Киеве, был экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам – СМИ

По информации "Украинской правды", мужчина, который 30 октября на Майдане Незалежности за рулем своего авто сбил насмерть двух человек и травмировал еще четырех, работал в Нацкомиссии по ценным бумагам.

Водителем автомобиля Land Rover, который 30 октября на Майдане Незалежности допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем, был бывший сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам Юрий Назаренко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила "Украинская правда".

По информации издания, в Нацкомиссии Назаренко работал до 2014 года.

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что задержан Юрий Н. 1954 года рождения. Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.