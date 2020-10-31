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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП на Майдане. Подозреваемому избрали меру пресечения

Юрию Назаренко, подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими на Майдане Незалежности в Киеве, надели электронный браслет в зале суда.

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Назаренко отправили под круглосуточный домашний арест
Назаренко отправили под круглосуточный домашний арест
Фото: suspilne.media

Шевченковский районный суд Киева 31 октября избрал водителю Land Rover Юрию Назаренко, который 30 октября въехал в толпу в пешеходной зоне на Майдане Незалежности в Киеве, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Как сообщает Общественное, в зале суда подозреваемому надели электронный браслет слежения.

Общественное отмечает, что подозреваемого доставили в суд на "скорой", в зале суда он лежал на каталке. В ходе заседания Назаренко заявил, что перед тем, как сесть за руль 30 октября, он чувствовал себя хорошо, однако во время поездки его состояние ухудшилось.

"Ехал от кардиоцентра до Михайловской и на повороте потерял сознание, дальше ничего не помню", – сказал он.

Лечащий врач подозреваемого рассказал суду, что 19 октября Назаренко прооперировали после инсульта, 26 октября мужчину выписали, 30-го он приехал в больницу на осмотр. По словам врача, пациенту не запрещали управлять автомобилем, он должен был сам решать, в состоянии ли он сесть за руль.

Защита подозреваемого заявила, что Назаренко осознает свою вину и готов компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

После заседания его должны отвезти в кардиохирургическое отделение, где его прооперировали незадолго до ДТП и где он продолжает лечение. Адвокат подозреваемого заявил, что намерен согласовать вопросы лечения клиента с органом досудебного следствия, поскольку Назаренко не сможет лечиться дома.

Авария, в результате которой погибли два человека и пострадали еще четверо, произошла 30 октября. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что задержан Юрий Н. 1954 года рождения. Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. По информации СМИ, подозреваемый – бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Назаренко.

31 октября прокуратура Киева проинформировала, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Теги: Киев, ДТП, авария, следствие, Шевченковский суд, подозрение, электронный браслет
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