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27 октября, 2020
 
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Земфира заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash

Заразившаяся коронавирусом российская певица Земфира находится на домашнем лечении, пишет Telegram-канал Mash.

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Земфира 26 октября получила результаты теста на COVID-19
Земфира 26 октября получила результаты теста на COVID-19
Фото: zemfiralive / Instagram

Российская певица Земфира 26 октября получила результаты теста на коронавирус – они оказались положительными. Об этом 27 октября сообщает Telegram-канал Mash.

Cейчас артистка находится на домашнем лечении и выполняет рекомендации медиков, говорится в публикации.

Земфира заявление Telegram-канала о своей болезни пока что не прокомментировала.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала пандемии в РФ инфицировались 1,548 млн человек, из которых почти 1,159 млн выздоровели. Умерли 26 589 пациентов, 320 из которых – за последние сутки.

Как пишет "Медуза", это самый высокий показатель суточной смертности от COVID-19 – предыдущий рекорд фиксировали 21 октября, когда скончались 317 россиян. 

Теги: Земфира, певица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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