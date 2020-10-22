Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом

Российский актер Гоша Куценко 12 октября сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, но следующие два дали отрицательный результат. "Я здоров", – заявил тогда актер, а 21 октября его госпитализировали.

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 21 октября на своей странице в Instagram заявил, что заразился коронавирусом.

Актер разместил в сети селфи, на котором запечатлен в постели.

"COVID-19 – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите cебе и врачам. Они опять взялись за подвиги", – написал актер.

Российское агентство ТАСС 21 октября со ссылкой на представителя актера сообщило, что Куценко госпитализирован.