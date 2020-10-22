Актер Куценко госпитализирован с коронавирусом

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 21 октября на своей странице в Instagram заявил, что заразился коронавирусом.
Актер разместил в сети селфи, на котором запечатлен в постели.
"COVID-19 – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите cебе и врачам. Они опять взялись за подвиги", – написал актер.
Российское агентство ТАСС 21 октября со ссылкой на представителя актера сообщило, что Куценко госпитализирован.
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Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенныи * на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаe * тся без изменении * - театр на Таганке). Билеты деи * ствительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Землянои * Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнеи * шии * персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!
12 октября в микроблоге Куценко обнародовал ролик, в котором сообщил, что сдал несколько тестов на коронавирус, один из которых оказался положительным.
"Первый был положительный. Я испугался и сдал второй, третий. Правда восторжествовала – я здоров", – заявил тогда он.
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Всем здоровья! Хороших анализов! Берегите себя! Ведь с 15 октября катаем Парадоксы!) Нашу народную comedy! #парадоксыфильм
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 41,2 млн человек во всем мире, из которых умерло более 1,13 млн пациентов.
В России количество заразившихся превысило 1,45 млн человек. Из них 25 тыс. умерли.