"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске

Российский актер Гоша Куценко назвал протесты в Хабаровске драматическим спектаклем в театре правосудия.

Куценко: Откройте двери – мы все хотим присутствовать на этом драматическом спектакле Фото: goshakutsenko / Instagram

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко поддержал жителей Хабаровска, которые вышли на улицы с протестами после задержания губернатора края Сергея Фургала. Слова поддержки артист обнародовал на своей странице в Instagram, разместив видеообращение.

"Хотел бы обратиться к жителям Хабаровска и Дальнего Востока. Несмотря на то, что на центральных каналах о вас ничего не слышно, вот уже две недели, ложась спать, я знаю, что в это время вы выходите на улицы", – заявил Куценко.

Актер подчеркнул, что считает себя частью массовых протестов, назвав их драматическим спектаклем в театре правосудия.

"Я не знаю, кто будет прав, кто виноват, но сейчас правда на вашей стороне. Вы огромная сплоченная толпа, которая пришла в театр правосудия. Откройте двери – мы все хотим присутствовать на этом честном драматическом спектакле. Я с вами в этом зрительном зале", – заявил Куценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хабаровск - я с Вами! Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 26 Июл 2020 в 5:20 PDT

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала – бывшего депутата российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

25 июля в Хабаровске состоялся самый многолюдный протест с момента их начала – число протестующих превосходило 50 тыс. человек.