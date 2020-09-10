Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии

Российский актер Гоша Куценко обнародовал в сети обращение, в котором заявил о желании присоединиться к Партии зеленых.

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 10 сентября на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором заявил о намерении присоединиться к Партии зеленых.

По словам артиста, мотивом для этого послужило желание спаси экологию.

"Все, я вступаю в Партию зеленых. Я – за экологию. Я за [шведскую эко-активистку] Грету Тунберг. Я не шучу", – заявил артист.

В публикации он также обнародовал скриншоты с информацией о смертности диких животных из-за ухудшения экологии.

Свое заявление в микроблоге актер отметил с помощью хештегов на экологическую тематику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я в растерянности... Полистайте... Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 10 Сен 2020 в 5:05 PDT

Гоша Куценко (настоящее имя актера – Юрий) родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву. Актер стал известным после роли в фильме "Антикиллер" (2002).

В 2007 году Куценко принимал участие в учредительном съезде общественного движения "За Путина". В 2008 году вступил в партию "Единая Россия", а спустя пять лет вышел из нее.

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.