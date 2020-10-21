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21 октября, 2020
 
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Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19

По словам заразившейся коронавирусом российской актрисы Кристины Асмус, они с шестилетней дочерью Анастасией проживают вместе, но соблюдают дистанцию во время общения.

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Асмус во время болезни делает уроки с дочерью по видеосвязи
Асмус во время болезни делает уроки с дочерью по видеосвязи
Фото: asmuskristina / Instagram

Заразившаяся коронавирусом российская актриса Кристина Асмус 21 октября в Instagram сообщила, что шестилетняя дочь Анастасия, которая живет вместе с ней, периодически сдает тесты на COVID-19.

"У нее все отрицательные", – написала артистка.

По словам Асмус, она общается с дочерью, соблюдая дистанцию.

"Мы живем вместе. Куда она от меня? Я изолировалась в комнате и вижу ее на большом расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи", – объяснила актриса.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. 22 июня пара сообщила о разводе. 14 октября актриса написала в микроблоге, что заразилась коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 40,8 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 27,9 млн, а умерло более 1,12 млн пациентов.

В России количество заразившихся превысило 1,4 млн человек. Из них 24,7 тыс. умерли.

Теги: Кристина Асмус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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