Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о решении развестись в июне 2020 года, а в конце октября суд официально расторг их брак, пишет Telegram-канал Mash.

Асмус и Харламов прожили в браке семь лет Фото: garikkharlamov / Instagram

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально больше не муж и жена, сообщил 28 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на решение мирового суда Москвы.

Интересы Харламова и Асмус во время судебных заседаний представляли их адвокаты, говорится в публикации. После расторжения брака шестилетняя дочь экс-супругов Анастасия по решению суда будет жить с матерью.

Асмус и Харламов зарегистрировали брак в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

В июне 2020 года супруги сообщили о расставании. В октябре в интервью передаче "Без души", которая выходит на YouTube-канале ведущего Данилы Поперечного, Харламов сообщил, что бракоразводный процесс не завершен, а их с Асмус дочь еще не знает о том, что родители расстались.