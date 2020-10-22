  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов сообщил, что они с актрисой Кристиной Асмус еще не разведены. Пара официально сообщила о намерении расстаться в июне 2020 года.

Российский шоумен Гарик Харламов в интервью передаче "Без души", которая выходит на YouTube-канале ведущего Данилы Поперечного, сообщил, что его шестилетняя дочь Анастасия, которая родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус, до сих пор не знает о разводе своих родителей.

"Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись. Мы попытаемся это сделать так, чтобы это не было ударом по ребенку", – завил Харламов.

Комментируя причины расставания с Асмус, он сообщил, что все произошло постепенно.

"У нас не было какого-то прецедента, когда кто-то кого-то поймал за яйца. Это все так долго шло, и в какой-то момент мы поняли, что достаточно разные люди. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь – вы из разных миров", – рассказал он.

Харламов отметил, что развод с Асмус находится в процессе.

ВИДЕО

Видео: Данила Поперечный / YouTube

Асмус и Харламов зарегистрировали брак в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

В июне супруги сообщили о расставании.