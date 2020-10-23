"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками

По словам российского шоумена Гарика Харламова, его телефонный разговор с мошенниками является примером того, как с ними нужно разговаривать.

Харламов: Я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука? Скриншот: garikkharlamov / Instagram

Российский шоумен Гарик Харламов записал на видео свой телефонный разговор по громкой связи с мошенниками. Ролик шоумен разместил 22 октября на своей странице в Inatagram.

"Мастер-класс на тему "Как надо общаться с мошенниками", – подписал он публикацию.

Видео, вероятно, начинается с середины разговора, когда собеседник Харламова просит его ввести на клавиатуре слово "поддержка".

Просьба вызывает у Харламова "трудности" – шоумен в ответ заявил, что не понимает, о какой клавиатуре идет речь.

"Подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука?" – переспрашивает Харламов у собеседника.

После этого шоумен заверил, что не может ввести требуемое слово, но ему удалось воспроизвести на экране его первую букву. На этом этапе разговора Харламов уже не может сдержать смех.

В ответ собеседник предлагает ему набрать слово "п...дор" и первым прерывает разговор.

"Браво! А вам не кажется, что п...дор – это вы, дорогой мой мошенник", – резюмировал на видео Харламов, но, похоже, мошенник уже не услышал его ответ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @iliyaprusikin @sonyatayurskaya Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 21 Окт 2020 в 8:15 PDT

Харламов родился в 1981 году в Москве. Он является резидентом и ведущим телепроекта Comedy Club.