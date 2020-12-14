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Украинские ученые примут участие в разработке израильской вакцины от COVID-19

Израиль будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

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Украинские и израильские ученые будут обмениваться информацией о действенности вакцины
Украинские и израильские ученые будут обмениваться информацией о действенности вакцины
Фото: pixabay.com

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи с министром здравоохранения Израиля Юлием Эдельштейном, которая состоялась 13 декабря, обсудил вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.

Корнийчук и Эдельштейн договорились о совместной работе израильских и украинских ученых над израильской вакциной от COVID-19, а также обмене информацией о действенности вакцины.

Израильская сторона будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, сказано в посте.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/3465354710200024

В Израиле 1 ноября началась первая фаза испытания на людях вакцины от COVID-19, в которой примут участие 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцина была разработана Израильским институтом биологических исследований и носит название Brilife.

Теги: Украина, Израиль, туризм, ученые, посольство Украины, сотрудничество, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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