ЕС может передать 5% своих вакцин от COVID-19 бедным странам – СМИ

Европейский союз планирует пожертвовать часть закупленных вакцин против коронавирусной инфекции бедным странам. Такой план предлагает правительство Франции, его должны одобрить 27 стран ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.

52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата Фото: EPA

Европейский союз может передать бедным странам 5% вакцин от COVID-19, это может нарушить схему распространения вакцин, которая разработана Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 14 декабря сообщает Reuters.

По информации агентства, правительство Франции разработало план, согласно которому бедным странам могут передать до 65 млн доз вакцины от COVID-19. План должны одобрить 27 стран ЕС.

Речь идет о 5% от 1,3 млрд доз вакцин, которые ЕС получит по шести соглашениям о предварительной закупке, заключенным с компаниями – производителями вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK и CureVac, говорится в документе, который попал в распоряжение журналистов.

Reuters отмечает, что план правительства Франции может нанести удар по глобальной схеме закупок, которую возглавляет ВОЗ. В рамках инициативы COVAX все страны к концу 2021 года смогут получить вакцину для 20% своего населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании.