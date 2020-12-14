В Минздраве Украины рассказали, кого будут бесплатно прививать от коронавируса

Вакцина от COVID-19 в Украине будет бесплатной для более чем 20 млн человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина рассчитывает получить в рамках COVAX 8 млн доз вакцины от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Украина должна бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса COVID-19 людей, относящихся к группе риска. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы посчитали то количество населения, которое точно требует вакцинирования. Этим должно заниматься государство. Это люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет)", – отметил он.

Министр добавил, что общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тыс. – их необходимо обеспечить вакциной за счет государства.

"Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, посчитав это количество населения", – сказал министр.

Украина планирует получить в рамках COVAX 8 млн доз вакцины от COVID-19, они рассчитаны на иммунизацию 4 млн человек. Первые 5% доз препарата поступят в начале 2021 года, ожидают украинские власти.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией.

Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Начать вакцинацию планируют 1 марта 2021 года, рассказывал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 12 декабря подтвердили 885 тыс. случаев COVID-19, умерло почти 15 тыс. пациентов, выздоровело 494 тыс.