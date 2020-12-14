На Новый год в Турции введут непрерывный комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране с 31 декабря будет действовать комендантский час. Ограничения должны закрепить успехи турецких медиков в борьбе с COVID-19.

Турция находится на седьмом месте в мире по распространению COVID-19 Фото: EPA

В Турции с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января 2021 года будет действовать непрерывный комендантский час. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, пишет агентство Аnadolu.

Такие меры будут приняты для закрепления достигнутых успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ограничения призваны поддержать турецких медиков, отметил Эрдоган.

5 декабря в Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19, умерло 196 пациентов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Турция находится на седьмом месте в мире по распространению COVID-19. На 14 декабря в стране выявлено более 1 млн 866 тыс. случаев заражения, умерло 16 646 человек, выздоровело более 1 млн 630 тыс.