ГОРДОН
 
 
МИР

На Новый год в Турции введут непрерывный комендантский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране с 31 декабря будет действовать комендантский час. Ограничения должны закрепить успехи турецких медиков в борьбе с COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турция находится на седьмом месте в мире по распространению COVID-19
Турция находится на седьмом месте в мире по распространению COVID-19
Фото: EPA

В Турции с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января 2021 года будет действовать непрерывный комендантский час. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, пишет агентство Аnadolu.

Такие меры будут приняты для закрепления достигнутых успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ограничения призваны поддержать турецких медиков, отметил Эрдоган.

5 декабря в Турции зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19, умерло 196 пациентов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Турция находится на седьмом месте в мире по распространению COVID-19. На 14 декабря в стране выявлено более 1 млн 866 тыс. случаев заражения, умерло 16 646 человек, выздоровело более 1 млн 630 тыс.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, комендантский час, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы, наверное, не вернулись бы оттуда". Тополя рассказал, каким представляет свое выступление в Кремле
  "Мы, наверное, не вернулись бы оттуда". Тополя рассказал, каким представляет свое выступление в Кремле
66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно
66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно
"Будем вместе дарить любовь". Винник заявил о новой странице в своей жизни
"Будем вместе дарить любовь". Винник заявил о новой странице в своей жизни
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
  "Пающие трусы" презентовала клип-стеб о любви и коронавирусе. Видео
  "Пающие трусы" презентовала клип-стеб о любви и коронавирусе. Видео
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
  Тополя: Наша политика – это две цистерны. В одной желчь, в другой – кислота. И ты прыгаешь из одной в другую
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
В шубе тигровой расцветки на вечеринке в purty-bus. Могилевская показала фрагмент нового видеоклипа
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
Майкл Дуглас сыграет Рейгана, а Кристоф Вальц – Горбачева в американском политическом сериале – СМИ
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
"Найди Аллу Борисовну", "Как привидение". Галкин поделился утренним снимком жены и детей
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
Жена Петросяна перестала скрывать лицо 10-месячного сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS