В Турции зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

Число смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, достигло в Турции 14,7 тыс.

В Турции ежедневно умирает более 100 инфицированных Фото: ЕРА

5 декабря в Турции зафиксировано рекордное количество умерших от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

За 24 часа в Турции умерло 196 пациентов с COVID-19, общее число смертей достигло 14 705.

До этого рекорд составлял 193 жертвы, он был зафиксирован 2 декабря и повторен 4 декабря.

Начиная с 17 ноября ежедневно в стране умирает более 100 инфицированных.

За 5 декабря в Турции сделали, по данным минздрава, почти 179 тыс. тестов на коронавирус и выявили 6128 инфицированных (рекорд – 7381). С начала эпидемии зарегистрировано уже 533,2 тыс. случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на 5 декабря коронавирусом в мире заразилось более 66,3 млн человек, более 1,5 млн из них скончались, 42,5 млн выздоровели.