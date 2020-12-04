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Интерпол предупредил о готовящихся фальсификациях с вакцинами от коронавируса

В связи со скорым выходом на рынок вакцин от коронавируса по всему миру возникают криминальные группы, готовые продавать поддельные медицинские препараты, говорится в заявлении Интерпола.

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Интерпол: Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их
Интерпол: Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их
Фото: depositphotos.com

Международная организация уголовной полиции Интерпол направила правоохранительным органам 194 стран уведомление о необходимости подготовиться и противостоять активности сетей организованной преступности, нацеленных на подделку и продажу поддельных вакцин от COVID-19. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации 2 декабря. 

"Поскольку ряд вакцин от COVID-19 приближается к утверждению и глобальному распространению, обеспечение безопасности цепочки поставок и выявление незаконных веб-сайтов, продающих поддельные продукты, будут иметь важное значение. Необходимость координации между правоохранительными и регулирующими органами здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности людей и благополучия сообществ", – говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, вакцины от коронавируса являются главной целью организованной преступности.

"Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их. Криминальные сети будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности, продавая им через поддельные веб-сайты поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для их здоровья и даже жизни, тех, кто их будет принимать", – сказал Шток.

В "оранжевом" уведомлении Интерпола происходящее описывается как "потенциальная преступная деятельность в отношении фальсификации, кражи и незаконной рекламы вакцин против COVID-19 и гриппа", а пандемия "уже привела к беспрецедентно-хищническим преступным деяниям". 

"Важно, чтобы правоохранительные органы были как можно более подготовлены к натиску всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, поэтому Интерпол и выпустил это глобальное предупреждение", – отметили в организации.

Координация между разными правоохранительными органами и органами, регулирующими сферу здравоохранения, "будет играть жизненно важную роль" для обеспечения безопасности людей, добавили в Интерполе.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2  американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше доз своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Интерпол, вакцинация, фальсификации, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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