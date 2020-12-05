В России зафиксирован максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано более 2,4 млн случаев заражения.

В России за прошедшие сутки было подтверждено 28 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Это максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19 с начала эпидемии в РФ. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 декабря (28 145 случаев).

Всего за время пандемии в России подтверждено более 2,4 млн случаев инфицирования. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, уступая США, Индии и Бразилии.

От коронавирусной инфекции в РФ скончалось 42 684 человека (508 из них – за последние сутки), 1,91 млн пациентов уже выздоровели (+27,6 тыс. за день).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 5 декабря коронавирусом в мире заразилось почти 66 млн человек, 1,52 млн из них скончались, 42,4 млн выздоровели.