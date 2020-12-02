В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Всего в России коронавирус с начала пандемии подтвердили у 2 млн 347 тыс. человек.

За сутки в РФ подтвердили 25 345 новых случаев COVID-19 Фото: EPA

В России от коронавируса за сутки умерло 589 человек. Об этом свидетельствуют данные портала "Стопкоронавирус.РФ" по состоянию на 2 декабря.

Это рекордное количество умерших с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 декабря – умерло 569 пациентов.

За сутки в РФ подтвердили 25 345 новых случаев COVID-19, 26 882 пациента выздоровели.

Всего в России коронавирус с начала пандемии подтвердили у 2 млн 347 тыс. человек, 1 млн 830 тыс. заболевших выздоровело, 41 053 – умерло.

В свою статистику Россия включает и данные оккупированного украинского Крыма.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у 63,9 млн человек, 1 млн 481 тыс. заболевших умерли, 41 млн пациентов выздоровели.