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Президент Еврокомиссии предположила, что вакцинация против коронавируса в Евросоюзе может начаться до конца 2020 года

ЕС зарезервировал около 2 млрд доз вакцины против коронавируса, отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен: В настоящее время государства-члены работают над своими планами вакцинации и над логистикой
Фон дер Ляйен: В настоящее время государства-члены работают над своими планами вакцинации и над логистикой
Фото: EPA

Вакцинация граждан стран Евросоюза против коронавируса может начаться до конца декабря. Такое предположение сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 декабря во время видеоконференции парламентариев, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"В настоящее время государства-члены работают над своими планами вакцинации и над логистикой для развертывания десятков миллионов доз вакцины. Просто хочу сказать, что важна не вакцина, а вакцинация. Так что если все пойдет хорошо, первые граждане в Европе могут быть вакцинированы уже до конца декабря. И это будет огромный шаг вперед к нашей нормальной жизни. Другими словами, я просто хочу сказать: в конце туннеля есть свет. Но мы все еще должны быть дисциплинированы, пока мы наконец не добьемся вакцинации для искоренения этого вируса", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС зарезервировал около 2 млрд доз вакцины против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 1 декабря в мире коронавирусом заразилось почти 63,5 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,47 млн человек, а выздоровело более 40 млн пациентов.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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