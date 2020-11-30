Ляшко рассказал, что должны будут делать родители, которые не хотят прививать своих детей

Вакцинация – один из наибольших успехов в сфере общественного здоровья, подчеркнул главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Родители, которые не захотят вакцинировать своих детей, должны будут написать заявление об отказе. Такая норма предусмотрена в законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья", сообщил на брифинге 30 ноября главный санврач Украины Виктор Ляшко. Об этом информирует корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что, согласно проекту закона, к 10 обязательным прививкам для детей добавится 11-я – против пневмококковой инфекции.

"Также регулируется на законодательном уровне вопрос презумпции согласия на профилактические прививки. В случае принятия законопроекта нужно будет писать заявление, что вы отказываетесь вакцинировать своего ребенка. Ответственность на себя берут исключительно родители, и они должны ознакомиться со всеми рисками того, что ребенок не был привит своевременно", – сказал Ляшко.

Главный санврач назвал вакцинацию одним из наибольших успехов в сфере общественного здоровья.

Законопроект №4142 был зарегистрирован в парламенте группой нардепов 22 сентября 2020 года. В пояснительной записке указано, что он определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования системы общественного здоровья в Украине.