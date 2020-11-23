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Турция будет бесплатно прививать своих граждан китайской вакциной от COVID-19

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджа заявил, что первыми вакцину получат медики и люди с хроническими заболеваниями.

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Турция закупит не менее 20 млн доз китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech
Турция закупит не менее 20 млн доз китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech

Граждан Турции будут бесплатно вакцинировать от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinovac Biotech. Об этом со ссылкой на главу министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджа пишет турецкая газета Hürriyet 23 ноября.

Первыми вакцину получат медики, а после них – люди с хроническими заболеваниями. Коджа заявил, что количество доз вакцины может достичь 50 млн. Но тот, кто захочет привиться другими лицензированными вакцинами от COVID-19, сможет сделать это за свой счет, подчеркнул министр.

Глава турецкого минздрава заверил, что Турция сможет произвести собственную вакцину. Результат стоит ожидать после 2021 года.

Коджа 19 ноября говорил, что Турция закупит не менее 20 млн доз вакцины от COVID-19 у китайской Sinovac Biotech в декабре. Как сообщило агентство Reuters, Турция станет вторым покупателем китайской вакцины после Бразилии. 

Oдин из руководителей Sinovac Biotech сообщил Reuters 20 ноября, что компания ожидает получить результаты клинических испытаний своей экспериментальной вакцины против COVID-19 под названием CoronaVac уже в следующем месяце.

CoronaVac находится в третьей фазе глобальных клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Предварительные результаты первой и второй фаз исследований, полученные на прошлой неделе, показали, что вакцина формирует быстрый иммунный ответ, но более низкий уровень антител, чем у тех, кто уже переболел COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 23 ноября коронавирусом заразились почти 447 тыс. человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 12,3 тыс., а более 374 тыс. пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Турция, Китай, вакцинация, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Фахреттин Коджа
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