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В Украине с 2022 года намерены вакцинировать детей от пневмококковой инфекции – Ляшко

Минздрав Украины ведет переговоры с Министерством финансов, чтобы предусмотреть в госбюджете средства для закупки вакцины от пневмококковой инфекции, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Вакцинировать детей будут в первый и второй годы жизни
Вакцинировать детей будут в первый и второй годы жизни
Фото: depositphotos.com

Вакцину против пневмококковой инфекции планируют включить в календарь прививок с 2022 года. Об этом на брифинге 4 августа сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала Министерству здравоохранения вакцинировать конъюгированной пневмококковой вакциной детей до года, а также детей, родившихся до внесения вакцинации в календарь прививок, которым не исполнилось пять лет на момент начала вакцинации. 

"31 июля оперативный штаб Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям рассмотрел указанное предложение и обращение Глобального вакцинного альянса к Украине, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальным ценам и рекомендовал поддержать предложение и включить в национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции", – сказал Ляшко.

По его словам, первые две прививки будут проводить в первый год жизни ребенка, а третью - во второй год жизни.

Ляшко добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры с Министерством финансов, чтобы предусмотреть в госбюджете средства для закупки вакцины.

"Начнем вакцинацию с января 2022 года", - сказал Ляшко.

Пневмококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судорог наблюдаются у 24,7% людей, болевших пневмококковым менингитом в детстве.

Теги: вакцинация, дети, Минздрав, Виктор Ляшко
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