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Граждан Чехии будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

По словам министра здравоохранения Чехии Яна Блатны, власти страны хотят охватить вакцинацией от коронавируса SARS-CoV-2 70% населения.

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Блатны сказал, что вакцинация не будет обязательной
Блатны сказал, что вакцинация не будет обязательной
Фото: ЕРА

Все жители Чехии получат возможность вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 бесплатно. Об этом министр здравоохранения страны Ян Блатны заявил в эфире Česká televize 27 ноября.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за счет средств медицинского страхования", – сказал он.

По словам министра, вакцинация не будет обязательной, но государство уже начало рекламную кампанию. "COVID-19 исчезнет, если мы сделаем достаточно прививок", – добавил Блатны. Он сказал, что министерство хочет охватить вакцинацией 70% населения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Чехии, по данным минздрава страны на 28 ноября, заражение коронавирусом подтвердили у 517,7 тыс. человек, из них 437,4 тыс. выздоровели, 8024 умерли.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины.

Теги: Чехия, вакцинация, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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