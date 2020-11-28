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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Мы собрали чуть больше $1 млн на оборудование для нейрохирургических операций. С его помощью спасли более 5 тыс. жизней

Основатель и главный редактор "Фактов" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что деньги на оборудование для нейрохирургических операций его издание начало собирать, потому что в Украине лечили не гамма-ножом, а "молотками".

 
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Швец отметил, что собранного миллиона долларов не хватало на гамма-нож
Швец отметил, что собранного миллиона долларов не хватало на гамма-нож
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Издание "Факты" собрало 15 лет назад более $1 млн на оборудование для нейрохирургических операций. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец.

"Однажды кто-то: по-моему, Виолетта Киртока, прекрасная журналистка, написала материал о том, что деток украинских, у которых опухоли головного мозга, не более 12 в год принимает больница в Чехии – в маленькой европейской стране. И делают операции без трепанации черепа, без этой садистской пытки – рассечения молотком и зубилом живого черепа маленького ребенка, чтобы добраться до опухоли и прооперировать. Мы сидели на планерке, и я говорю: "Братцы дорогие, смотрите: наших детей всего 12 из огромной 40-миллионной страны принимает маленькая Чехия и спасает от мучительной смерти. А давайте-ка мы попробуем обратиться к стране и попросить в складчину собрать деньги на гамма-нож". Потому что там лечили гамма-ножом, а не вот этими молотками", – рассказал он.

По словам главреда "Фактов", деньги собирали "вместе с читателями, вместе с коллегами".

"Я не знаю ни одной газеты другой, ни одного телеканала, который не подключился к этому. Мы собрали чуть больше миллиона долларов. В то время, 15 лет назад, это были огромные деньги. Их не хватало на гамма-нож. И тогда нас поддержали и Верховная Рада, и Кабинет Министров, увидев, что получается, увидев, что отступать нельзя. В огромной европейской стране нет ни одного гамма-ножа. Тогда был куплен уже нового поколения линейный ускоритель. В институте нейрохирургии построили специальное отделение с бункером защищенным. С тех пор – недавно вспоминали и кто-то назвал цифру: около 5 тысяч спасенных жизней", – объяснил Швец.

Он считает, что "ради этого стоило жить".

Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!" Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В 1997 году Швец основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания Пинчука EastOne Group.

Теги: Чехия, медицина, деньги, журналисты, Александр Швец, больницы, медицинское оборудование, операция
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