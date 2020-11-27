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Главред "Фактов" Швец: Меня не брали в армию. Я написал письмо маршалу Гречко. Ночью к нам пришли в коммуналку и сказали: “Покажите этого идиота! Давай с вещами на выход!”

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, несмотря на плохое зрение, хотел служить в армии, чтобы не чувствовать себя "ущербным" всю оставшуюся жизнь.

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Швец: Соседи меня знали и видели. Они просто не думали, что я идиот
Швец: Соседи меня знали и видели. Они просто не думали, что я идиот
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в армию его взяли после того, как он обратился с такой просьбой к министру обороны Советского Союза, маршалу Андрею Гречко.

"В военкомате мне сказали, что, "наверное, в армию ты не пойдешь". Почему? "Потому что у тебя плохое зрение". Но послушай. Мы все так были воспитаны. Меня никто не заставлял, меня никто в шею не толкал. Я просто считал своим долгом отслужить в армии. А как же? Чтобы потом чувствовать себя всю жизнь ущербным. Чтобы кто-то мог сказать: "Ты откосил от армии, не пошел в армию", еще что-то? Я написал письмо товарищу Гречко: "Уважаемый товарищ маршал Советского Союза, считаю своим долгом отслужить в армии. Поэтому прошу вас..." Типа "накажите этих дяденек, которые меня не пускают в армию", – рассказал Швец.

После этого письма однажды ночью за ним пришли.

"В коммунальной квартире раздался сначала длинный звонок, а потом стук сапогами в дверь и крик: "Покажите этого идиота!" и сбежались все соседи... Соседи меня знали и видели. Они просто не думали, что я идиот. И говорят: "Так, давай с вещами на выход". Я не знаю, что они мне рассказывали... Потому что они получили указание из Москвы, из приемной маршала Советского Союза, доставить", – отметил журналист.

Он пояснил, что его доставили в армию, когда призыв уже был закончен. Кроме Швеца, туда доставили еще "несколько таких идиотов".

"Я прослужил не два года. Я прослужил 22 месяца – не 24. Потому что я был призван на месяц позже, а отправлен из армии на месяц раньше как за особые заслуги перед советской армией, за образцовую службу. Отпускали дедов, сержантов, на месяц раньше. И я прослужил не 24 месяца, а 22", – добавил Швец.

Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!" Читайте полную версию интервью

Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете "Вечерний Киев". В 1992–1994 годах был главредом газеты "Киевские ведомости", затем еще три года – главным редактором "Всеукраинских ведомостей".

В 1997 году основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание, и Швец выкупил газету.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.

Теги: армия, военкомат, Александр Швец
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