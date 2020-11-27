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Главред "Фактов" Швец: С четвертого класса я работал почтальоном. Я не разносил телеграммы – я разбегал их!

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, работая почтальоном в юном возрасте, опасался реакции людей, которые получали телеграммы о смерти своих близких.

 
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Швец: Больше всех чаевые давали те, кого приглашали на похороны
Швец: Больше всех чаевые давали те, кого приглашали на похороны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что будучи в четвертом классе зарабатывал 14 рублей в месяц, работая на почте.

"Я с четвертого класса работал почтальоном. "Служил парнишка почтальоном, парнишка письма разносил". Я разносил телеграммы. На площади Толстого... За 14 рублей в месяц. Там "четверть ставки" это называлось. Я не разносил телеграммы – я разбегал их. Это несколько кварталов, которые я обслуживал как разносчик телеграмм. Так наловчился... Все время бегал. Никогда не ходил – бегал. Я сейчас думаю: "Как на меня смотрели люди? Думали, что это какой-то мальчик – городской сумасшедший, который все время бегает...", – отметил Швец.

Он сообщил, что во времена его детства было принято давать чаевые за доставленную телеграмму.

"Принято было давать за телеграмму обязательно. 10 копеек, 20 копеек. И я знал, что на этом можно заработать, и ждал, когда мне дадут 10 копеек... Я стоял, пока раскроют телеграмму. Там "приглашаем на свадьбу"... И давали копеечку. А потом я обратил внимание, что больше всех дают те, кого приглашают на похороны... Давали полтинник или рубль. Но когда я выходил из подъезда, я слышал эти вопли, эти слезы, этот крик... И после этого я начал читать телеграммы", – рассказал журналист.

Он сказал, что с тех пор старался избегать реакции людей, потерявших своих близких.

"Убегал так, чтобы не то что не дожидаться копеечку за это, а чтобы не услышать этого крика. Потому что это было страшно", – добавил Швец.

Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!" Читайте полную версию интервью

Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, смерть, почта, свадьба, Александр Швец
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